UFCG oferece vagas para os cursos de Libras e de Educação do Campo

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realiza de 04 a 24 de fevereiro as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2017.1 para os cursos de graduação em Letras Libras – modalidade Licenciatura (campus sede) e Educação do Campo (campus de Sumé).

O curso de Libras está ofertando 30 vagas, sendo 22 para surdos e oito para ouvintes. Já o curso de Educação do Campo está ofertando 50 vagas, voltadas para agricultores familiares, empregados rurais, assentados da Reforma Agrária e seus dependentes, quilombolas, pescadores artesanais, ciganos e professores da Rede Pública de Ensino. Dessas vagas, 50% estão reservadas para os cotistas.

As inscrições devem ser realizadas no site www.ufcg.edu.br. O valor da taxa é de R$ 70 para os candidatos às vagas do curso de Libras e de R$ 25 para o Vestibular de Educação do Campo.

Seleção

A seleção dos candidatos do curso de Libras será realizada mediante aplicação de uma prova objetiva no dia 19 de março com questões de Libras, Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia, Matemática, Biologia, Química e Física, além de uma redação. O exame estará disponível em Libras.

Os candidatos ao curso de Educação do Campo serão avaliados pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de qualquer ano entre 2009 e 2016, e um Teste de Habilidade Específica (THE), a ser aplicado no dia 07 de março em Sumé, que consistirá de uma redação sobre o tema Educação do Campo.

Calendário

Os resultados finais serão divulgados no dia 17 de abril e os aprovados devem realizar o cadastramento nos dias 19 e 20 de abril na coordenação do curso e do campus para os quais foram aprovados.

Estão previstas duas chamadas da lista de espera (dias 24 de abril e 04 de maio), caso haja vaga remanescente ocasionada pelo não comparecimento do candidato aprovado ou falta da documentação exigida no ato do cadastramento.

A matrícula em disciplinas será realizada no dia 02 de maio e aulas começam no dia 08 de maio.

Confira editais:

Letras – Libras (campus de Campina Grande)

Educação do Campo (campus de Sumé)

(Gloriquele Mendes – Ascom/UFCG)