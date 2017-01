UFCG inscreve para mestrado em Ciência Política

Até o próximo dia 30, o Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) estará inscrevendo candidatos as 15 vagas ofertadas para a primeira turma do mestrado acadêmico em Ciência Política.

Com duas linhas de pesquisa – Instituições Políticas, e Políticas Públicas e Inovação Institucional – o mestrado começará no próximo mês de março, sob coordenação do professor Clóvis Alberto Vieira de Melo.

A inscrição deve ser protocolada em um dos campi da UFCG à secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais do Centro de Humanidades (CH), até o próximo dia 30 – quando se encerra o prazo.

A lista das inscrições homologadas será divulgada no próximo dia 7 de fevereiro no endereço eletrônico www.ch.ufcg.edu.br/uacs.2, com as provas sendo realizadas logo em seguida – a de Conhecimento no dia 13 e a de Inglês, dia 14.

Ascom