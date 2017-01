UFCG abre vaga para professor substituto de Farmácia

Começam nesta segunda-feira, dia 23, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), as inscrições para Processo Seletivo Simplificado para contratação de um professor substituto da área de Farmácia. A vaga é para lotação no Centro de Educação e Saúde (CES), campus de Cuité.

Exige-se graduação e conhecimento em Química Farmacêutica, Microbiologia e Imunologia. A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 3.117,22.

As inscrições seguem até 01º de fevereiro e devem ser realizadas no Protocolo Setorial do CES. A taxa custa R$ 75.

Veja edital.