UEPB só deve lançar edital de concurso após processo de remoção interna

Os preparativos para lançamento de edital do concurso público para técnicos administrativos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) continuam sendo executados pela Comissão Permanente de Concursos (CPCON) e a divulgação das normas do processo seletivo, com distribuição de vagas, data de realização das provas e demais detalhes, somente ocorrerá após a conclusão do processo de remoção interna da Instituição, obedecendo ao que ficou estabelecido pelo Conselho Universitário (Consuni), quando da aprovação da Resolução UEPB/Consuni/0176/2016.

A Resolução disciplina as transferências dos servidores do quadro efetivo da Universidade entre as unidades administrativas dos seus diversos campus.

A remoção é o deslocamento do servidor efetivo para outra unidade administrativa, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, com ou sem mudança de campus, e implica na relotação do servidor.

A determinação da divulgação do edital do concurso após o processo de remoção interna garante o levantamento mais preciso sobre o quantitativo de pessoal, permitindo a distribuição das vagas do concurso de acordo com a real necessidade dos setores da UEPB.

Conforme ressaltou o reitor Rangel Junior, o edital de remoção interna deve ser lançado até o final de janeiro. Uma vez concluído este processo e analisadas todas as questões financeiras da Instituição, será lançado o edital do concurso público.

“Passada essa etapa, nós avaliaremos, se houver uma mudança também no quadro, sobre a pertinência da realização de concurso”, frisou o reitor.

Professor Rangel também destacou que, de outubro do ano passado até o momento, cerca de 100 servidores estão se aposentando, o que faz ser ainda mais necessário o concurso para substituir esta mão de obra.

No entanto, será preciso avaliar todo o cenário uma vez que é preciso ter clareza sobre qual será o montante da folha de pessoal e qual a capacidade de a Universidade manter estas despesas.

“Já diminuímos de 390 servidores temporários para 180 agora em janeiro. E para fevereiro provavelmente não contrataremos todos os que estavam na expectativa de recontratação. Portanto, estamos na expectativa de nem a totalidade dos temporários ser renovada agora para fevereiro, mas com essa leva de quase 100 aposentados vamos entrar, de fato, em um processo difícil”, salientou.

O reitor informou ainda que o Governo do Estado já indicou que vai fazer a retenção dos 12 avos do 13º salário já a partir do repasse de recursos de janeiro.

“Havendo isso vamos ter a clareza de qual o montante da folha e qual a capacidade da Universidade de manter. Caso não haja essa capacidade, vamos ter que demitir pessoas. Por isso os contratos renovados vão somente até o mês de junho. Será um balizamento que precisaremos fazer para saber se o orçamento que a Universidade terá permitirá ir em atividades até o final do ano. Vamos discutir sobre isso e certamente na primeira semana de atividades letivas, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, devemos anunciar um conjunto de medidas para contenção ainda maior de despesas e gastos para vermos até onde conseguimos atravessar essa tempestade de fato”, concluiu Rangel Junior.

Ascom