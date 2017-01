UEPB oferta mais de 3 mil vagas para ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) vai ofertar 3.318 vagas para ingresso na Instituição no período 2017.1 através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

As vagas são distribuídas em todos os cursos de graduação nos campus de Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna.

As inscrições poderão ser realizadas a partir do próximo dia 24 de janeiro, através do site http://sisu.mec.gov.br.

Somente pode se inscrever no SiSU 2017.1 o estudante que tenha participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota acima de zero na prova de redação.

As matrículas para os selecionados ocorrerão de 3 a 7 de fevereiro, conforme calendário elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

Na UEPB, o período 2017.1 será iniciado em 29 de maio e encerrado no dia 2 de outubro, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

Os estudantes interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela Universidade Estadual da Paraíba deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão da Instituição ao SiSU, onde há informações como cursos e turnos participantes, com os respectivos semestres de ingresso e número de vagas; número de vagas pelas políticas específicas de ações afirmativas adotadas pela Instituição; pesos e notas mínimas estabelecidos para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno.

Para fins de matrícula, os estudantes selecionados deverão apresentar os seguintes documentos: Certificado de conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; cópias de RG e CPF; prova de quitação com o Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino); Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento; prova de quitação com o TRE (para maiores de 18 anos) e uma foto 3×4 recente.

A atual chamada realizada por meio do SiSU é resultado do compromisso da UEPB com sua missão de formar cidadãos aptos para o desempenho de atividades profissionais nas diversas áreas do saber.

Apesar da profunda crise instalada no país e do gradativo e intenso contingenciamento do orçamento nos últimos anos, a Reitoria tem buscado garantir o atendimento da demanda social e expectativa de acesso ao Ensino Superior Público, por parte de milhares de estudantes egressos do Ensino Médio.

Por essa razão, para o período 2017.1 a UEPB garantirá as vagas projetadas em 2016 e antes firmadas por meio do Termo de Adesão ao SiSU com o MEC.

Mas em face às limitações impostas pelo aprofundamento dos cortes financeiros, a Reitoria certa e necessariamente convocará os Conselhos Universitários para discutir sobre as dificuldades para abrir vagas no período 2017/2. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

Outras informações: (83) 3315-3350.