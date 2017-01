TV refaz agenda e CBF muda novamente horário de Campinense x Santa Cruz

A pressão da FPF, da diretoria da Raposa e principalmente da torcida rubro-negra nas redes sociais surtiu efeito.

Não foi necessariamente o que todos queriam, mas a emissora de TV que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste corrigiu a bizarrice anunciada na segunda-feira e reagendou a partida Campinense x Santa Cruz, pelo Grupo A do torneio, para as 18h45 da próxima quarta-feira (25).

Leia a matéria Completa aqui.