TV pede, e CBF antecipa Campinense x Santa para horário comercial

Atendendo pedido de uma das emissoras de TV que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, a CBF anunciou nesta segunda-feira (16) a mudança de data e horário de Campinense x Santa Cruz, jogo válido pela primeira rodada do Grupo A do torneio regional.

Da Redação