TV Câmara vai transmitir o carnaval de João Pessoa

A riqueza da cultura carnavalesca da Capital terá espaço na grade da programação da TV Câmara nos próximos dias de fevereiro.

Foi o que propôs o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Marcos Vinícius (PSDB), em reunião com representantes do Folia de Rua e do Carnaval Tradição, na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo os representantes dos movimentos, a iniciativa de divulgação é pioneira na história da cultura carnavalesca da cidade.

Além da cobertura blocos, Marcos Vinícius ainda propôs informar, em pequenos programas na programação da TV e nas mídias sociais da Casa, a história dos movimentos carnavalescos, como das escolas de samba, tribos indígenas, orquestras de frevos e dos blocos dos diversos bairros da Capital.

O presidente do Folia de Rua, Raimundo Nonato, conhecido como Bola, e o presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Beto Costa, destacaram que a parceria firmada com a Câmara para a divulgação do movimento carnavalesco da Capital está ocorrendo em um momento oportuno para a história do carnaval do Município e é algo pioneiro na cultura da cidade.

“Esta parceria é algo inovador e um trabalho importante. Nenhum órgão se dispôs a fazer uma cobertura assim. A CMJP está avançando de forma inédita. E está acontecendo em um momento importante, em 2017 teremos a comemoração dos 30 anos do Bloco das Virgens de Tambaú e do Imprensados, além do quarto Festival de Música Carnavalesca”, ressaltou Bola.

O presidente de honra do Carnaval Tradição e presidente da Comissão Especial da Liga Carnavalesca, Cardivando de Oliveira, também destacou a importância da divulgação dos movimentos.

“É a primeira vez que uma televisão se coloca à disposição para fazer esse trabalho intenso de divulgação. A TV Câmara, que representa o povo pessoense, vai fazer esse registro e vai ficar na história”, antecipou Cardivando.

Ainda estiveram presentes na reunião o representante do bloco Tambiá Folia, Sérgio Roberto; o vereador João dos Santos (PR); o secretário de comunicação da Casa, Janildo Silva; o supervisor técnico e de operações da TV Câmara, Jander Falqueto; e a coordenadora de mídias digitais, Vanessa Queiroga.