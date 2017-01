Turquia revela identidade de autor de atentado em boate

foto: Reprodução

A polícia turca identificou o suposto autor do atentado contra a Boate Reina, em Istambul, no dia 1º de janeiro, como Abdulkadir Masharipov, revelou a mídia local neste domingo. A informação é da Agência Ansa.

O homem é proveniente do Uzbequistão e faria parte do grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo o jornal Hurriyet, Masharipov chegou à província de Konya no dia 15 de dezembro, onde preparou a ação.

Ainda de acordo com a publicação, uma célula do Estado Islâmico na província continua a proteger o atirador durante sua fuga. Agora, ele estaria usando o nome de Abu Muhammed Horasan.

O ataque à boate durante a festa de Ano Novo deixou 39 mortos e mais de 70 feridos. A ação foi reivindicada pelo Estado Islâmico.

Agência Brasil