Turismo de João Pessoa gera expectativas para economia em 2017

O ano de 2017 está sendo muito aguardado, principalmente pela expectativa em torno de uma retomada na economia do país. E o primeiro setor a inaugurar esse momento pode ser o do turismo, com o período de férias e do verão. E João Pessoa se prepara para viver a alta estação comemorando o fato de estar entre as preferências nacionais.

Em recente pesquisa publicada no site do Ministério do Turismo, a Capital paraibana está entre os 20 destinos preferidos dos brasileiros para aproveitar o verão. O estudo aponta ainda que cerca de 73,4 milhões de viagens aconteçam no Brasil durante o período de férias, entre dezembro, janeiro e fevereiro, movimentando 100 bilhões na economia.

Deste total, estima-se que 23% das viagens sejam direcionadas para o Nordeste, o que anima o segmento, como destaca Manuelina Hardmam, presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira na Paraíba (ABIH-PB).

“Estamos nessa expectativa, já que o cenário atual não é muito bom por conta da crise. Mas com a chegada da alta estação, acredito que possamos ter uma melhora importante”, destacou.

Enquanto o segmento se prepara para acolher os turistas, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) trabalha com a perspectiva do retorno deles nos anos seguintes, realizando intervenções que potencializem o turismo de um modo geral, abrangendo tanto o aspecto urbano como as ações no âmbito da cultura.

“Turismo e cultura tem que andar juntos, e é isso que a Prefeitura de João Pessoa vem fazendo”, afirma o secretário de turismo do município, Fernando Milanês. Ele ainda elenca algumas intervenções realizadas e que vem ajudando a cidade se destacar e ter a preferência do turista na hora de escolher um destino de viagem.

foto: Secom/JP

“O prefeito Luciano Cartaxo vem trabalhando para valorizar tanto o nosso Centro Histórico como a orla, e tudo isso potencializa o turismo. E podemos destacar a revitalização da Praça da Independência, a Lagoa do Parque Solon de Lucena, a Praça João Pessoa, a Casa da Pólvora, a calçadinha da orla, além dos eventos culturais, com destaque para o Festival Internacional de Música Clássica”, enfatizou.

Outra intervenção importante e que atua diretamente no acolhimento a quem visita João Pessoa é o Centro de Apoio ao Turista (CAT), que fica na Av. Almirante Barroso, em frente ao Hotel Tambaú.

A estrutura conta com seis boxes ocupados pela Setur, que disponibiliza ao turista mapas, material de divulgação de estabelecimentos como restaurantes e bares e informações sobre passeios.

Secom/JP