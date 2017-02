Tucano paraibano no meio do caminho do ministro da Fazenda

O senador Cássio Cunha Lima foi destaque na edição dominical do jornal Folha de São Paulo, coluna Painel. Leia abaixo: Ministros, parlamentares e assessores lotaram o avião que levava a comitiva liderada por Michel Temer para visitar o ex-presidente Lula no hospital onde sua mulher, Marisa Letícia, estava internada em São Paulo. Enquanto os passageiros ainda se acomodavam na aeronave, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), vice-presidente do Senado, estacionou no corredor. O ministro Henrique Meirelles, que vinha logo atrás, parou e ficou um tempão esperando sem que o tucano se desse conta. Quando percebeu, o senador pediu perdão: — Ministro, me desculpe! Obstruir sua passagem é impedir o crescimento do país! *fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza Para ler a coluna inteira, acesse aqui: http://paraibaonline.net.br/p_aparte/ Facebook

