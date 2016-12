Trócolli assume CCJ da ALPB e já está trabalhando para ampliar sua base eleitoral

Foto: Paraibaonline

O deputado Trócolli Júnior (PROS) vai substituir a colega de bancada deputada Estela Bezerra (PSB) na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa em 2017, quando assumirá também a nova Mesa Diretora da Casa tendo como presidente, o deputado Gervásio Maia (PSB).

Com uma vasta experiência, o deputado se diz preparado para exercer o cargo de presidente de uma das Comissões mais importantes do Legislativo. Ele que esteve à frente da secretaria de Articulação Política do governo do Estado por dez meses avaliou a oportunidade de estar no executivo como muito enriquecedora.

“Hoje eu tenho uma nova mentalidade no que diz respeito à oposição e situação. Hoje, eu repensaria alguns posicionamentos que tive na oposição porque sei da complexidade de gerir uma máquina administrativa do tamanho do Estado.”, disse.

Já de olho nas eleições de 2018, Trócolli Jr pretende disputar o seu oitavo mandato na Assembleia Legislativa e já está trabalhando em prol da reeleição, ampliando a sua base política, destinando emendas para vários municípios do interior do Estado, entre eles, Sapé, Salgado de São Félix, Bernardino Batista, Itabaiana Manaíra, Joca Claudino, Poço Zé de Moura, Poço Dantas, Cruz do Espírito Santo, São João do Rio do Peixe, entre outros.

Indagado se essa ampliação não estaria causando alguma “ciumeira”entre os colegas deputados dessas regiões, o deputado disse que não e que se dá bem como todos eles e que também não pode impedir que nenhum deles tenha votos em João Pessoa que é sua maior base eleitoral.

“Eu tenho muito respeito por todos os deputados e sou amigo de todos eles. Agora existe uma lacuna para ser ocupada. Existem determinadas figuras políticas na região que não querem mais votar em deputados da região por quais razões, eu não sei. Então, onde existe espaço político tem que ser ocupado e eu estou ocupando levando benefícios para a região”, ressaltou.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)