Trio suspeito de tráfico de drogas é detido em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes, na noite dessa terça-feira (10), durante uma ação na zona sul da Capital. O grupo estava com um revólver, 35 pedras de crack e cinco trouxas de maconha.

O trio foi desarticulado a partir da prisão de um homem de 23 anos, que foi flagrado com droga no bolso, dentro do estacionamento de um supermercado do bairro do Geisel.

Ele é suspeito de ter participação no assassinato do cabo da PM Valdemar Neto, que aconteceu no dia 11 de novembro do ano passado, em João Pessoa.

De acordo com o tenente Bertuni Silva, da Força Tática do 5º Batalhão, os policiais chegaram até ele depois de levantamentos realizados pelos Núcleos de Inteligência do 1º e 5º Batalhões da PM.

“Desde o dia do crime, a PM realiza levantamentos e recebe denúncias sobre esse suspeito, dizendo que ele seria o mandante do crime contra o cabo Valdemar. Em uma delas, nessa terça-feira, indicaram que ele estava saindo do supermercado, fomos até lá e na abordagem ele foi flagrado com as drogas”, disse.

O oficial contou ainda que a PM foi até o bairro onde o suspeito mora, no Colinas do Sul, o mesmo onde o policial foi assassinado, e encontrou dois adolescentes, de 17 anos cada, na casa do suspeito flagrado com as drogas.

Um dos jovens estava armado com um revólver calibre 38. Os três são suspeitos de atuar no tráfico de drogas do bairro.

Eles foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel, que vai investigar também a participação do adulto no crime contra o policial militar.

Secom/PB