Tribunal do Trabalho tem novos juízes auxiliares na Presidência e Corregedoria

Foto: Ascom

A gestão do Tribunal do Trabalho da Paraíba (13ª Região) no biênio 2017/2018 começa com a convocação de juízes auxiliares para a Presidência e para a Vice-Presidência e Corregedoria.

Para juiz auxiliar da Presidência, o desembargador Eduardo Sérgio de Almeida convidou Marcello Maia e para auxiliar da Vice-Presidência e Corregedoria, o desembargador Wolney de Macedo Cordeiro convidou Adriano Dantas.

O juiz Marcello Maia vai assumir a função pela segunda vez, já que atuou como auxiliar na gestão do então presidente Paulo Américo Maia Filho. O magistrado é substituto na 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande e já ocupou, entre outros cargos, a Presidência da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região (Amatra 13), no biênio 2014/2016.

“Recebi com grata satisfação a convocação para, mais uma vez, contribuir com a administração do nosso Tribunal, o que é, sem dúvida, um desafio, principalmente quando as notórias restrições orçamentárias no Poder Judiciário exigem criatividade para a manutenção de bons serviços à sociedade”.

O juiz Adriano Dantas, que também já foi Presidente da Amatra 13, nos biênios 2010/2012 e 2012/2014, vai ocupar a função pela primeira vez, já que é, também, a primeira vez que a Corregedoria do Regional contará com um juiz auxiliar. O magistrado é substituto na 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa.

“É uma nova fase para mim e para a Corregedoria Regional, que encerra a etapa de transição e se desvincula da Presidência. Espero colaborar na interlocução entre o Corregedor e a 1ª instância e na otimização da prestação jurisdicional, para que o nosso Tribunal continue sendo referência”, disse.