Tribunal de Justiça intensifica Audiências de Custódia e Mutirões Carcerários na PB

O crescimento da violência – a segurança pública, de modo geral – tornou-se uma das áreas mais preocupantes para os brasileiros e para o Poder Público nos últimos anos. Visando frear esse crescimento, algumas medidas e projetos na área Judiciária criminal foram postos em prática em todo o país.

O projeto “Audiência de Custódia” foi lançado em fevereiro de 2015 com o objetivo de combater a cultura do encarceramento em massa no Brasil. A Audiência de Custódia consiste na apresentação, em um período máximo de 24 horas, do preso à autoridade judicial.

Em outras palavras, é colocar frente a frente o juiz e o cidadão que acabou de ser preso por algum motivo, para que o magistrado possa, ante os fatos relatados, decidir sobre a manutenção ou não da prisão.

Para a decisão, são considerados aspectos como potencial do crime, histórico criminal, e se o acusado possui trabalho e moradia fixos.

“Se o crime for de menor potencial ofensivo e se o preso não oferecer risco à sociedade, ele vai ter outra chance para ser reintegrado à comunidade, respondendo o processo em liberdade”, explicou a coordenadora adjunta do projeto, juíza Higyna Simões.

Na Paraíba, a primeira audiência de custódia foi realizada em 14 de agosto de 2015. O projeto foi estadualizado em maio de 2016, ocasião em que ficou estabelecida a realização da audiência de custódia em todos os municípios do Estado.

Desde então, 2.966 audiências foram realizadas em todo o Estado e 62% das prisões foram mantidas.

Segundo Higyna Simões, algumas mudanças já podem ser verificadas após a implantação do projeto no Estado.

“Passou a existir um filtro para presos que permanecem custodiados, o que melhora o ambiente carcerário, já que só permanece preso aquele que não preenche os requisitos legais”, ressaltou.

Hoje, boa parte dos presos em liberdade provisória estão sendo monitorados eletronicamente através da tornozeleira – um sistema eletrônico de controle como medida cautelar que estabelece condições de monitorar e acompanhar um preso sob custódia.

“Não é só proibir e restringir, mas é possibilitar o controle”, afirmou o coordenador do projeto, juiz Carlos Neves da Franca Neto.

Sobre os resultados nesse um ano e meio de funcionamento, o gestor do projeto, desembargador Carlos Martins Beltrão, afirmou que não poderiam ser melhores e que, em relação aos outros tribunais estaduais, o Tribunal de Justiça da Paraíba está aprimorando cada dia mais o projeto.

“Os advogados falam por nós. É só perguntar a qualquer um deles que a resposta será a mesma: as audiências de custódia vêm possibilitando mais rapidez no exame da prisão”, destacou.