Treze visita o Paraíba para tentar se firmar no G-4

foto: ascom

Eis a rotina do Treze no Campeonato Paraibano.

Logo mais, às 17h, no Perpetão, em Cajazeiras, o Galo encara o Paraíba do técnico Paulo Sales, que assumiu a equipe durante a semana no lugar de Jorge Luiz.

Nas últimas duas rodadas, contra Sousa (Paulo Júnior) e Campinense (Sérgio China), respectivamente, o Alvinegro ficou no empate.

Para a partida deste domingo o técnico Leocir Dall’Astra vai manter a linha de defesa que iniciou o Clássico dos Maiorais do domingo passado. Uma novidade, porém, deve aparecer no meio-campo.