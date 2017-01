Treze sofre, mas bate Atlético-PB na estreia

foto: Paraibaonline

Na abertura do Campeonato Paraibano 2017, neste sábado (07), no Amigão, em Campina Grande, o Treze até teve um pouco de trabalho, mas conseguiu vencer o Atlético de Cajazeiras por 1 a 0.

Depois de um tempo inicial sem criatividade, na primeira chegada do Galo na etapa completar, aos 7 minutos, o atacante Dico aproveitou rebote da zaga sertaneja e chutou forte, da entrada da área, para abrir o marcador.

Assim como no primeiro tempo, o Trovão Azul comandou as ações no segundo, criou mais chances de gol que o Alvinegro, porém não conseguiu vazar a meta defendida por Bruno Fuso.

Da Redação