Treze segue para Cajazeiras com time praticamente definido

Foto: Divilgação / Jefferson Cariri

O Treze pega a estrada para Cajazeiras na manhã deste sábado (28), já que no domingo a equipe busca a primeira vitória longe de Campina Grande contra o Paraíba.

O Alvinegro quer recuperar os pontos perdidos nas últimas partidas, quando empatou com o Sousa em casa e cedeu o empate ao Campinense nos últimos minutos do Clássico dos Maiorais.

Para essa missão, no calor do Sertão, o técnico Leocir Dall’Astra pretende fazer mudanças no time Trezeano.

Veja matéria completa AQUI