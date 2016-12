Treze goleia Nacional de Patos em mais um jogo da pré-temporada

foto: Treze/Ascom

O Treze segue se preparando para a disputa do Campeonato Paraibano, única competição que tem a disputar em 2017. Em mais um amistoso da pré-temporada, o Galo goleou o Nacional de Patos por 5 a 2, nesta terça-feira, no Estádio José Cavalcanti.

Os gols do Alvinegro foram marcados por Jefferson Araújo (2), Ítalo, Marcelinho Paraíba e Jaime. Pelo Naça, anotaram Fernando e Cleidson.

Assim como tem acontecido nos testes da fase preparatória, o técnico Leocir Dall’Astra utilizou vários jogadores, entre titulares e reservas, no amistoso contra os nacionalinos, que tentam retornar à divisão de elite no ano que vem.

Após o jogo desta terça-feira, a diretoria não confirmou se o time fará mais algum jogo-treino antes da estreia do clube no Estadual, que será dia 8 de janeiro, contra o Atlético de Cajazeiras, no Estádio Amigão.

Da redação/Evandro Reis