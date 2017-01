Treze encerra preparação e tem time definido para estreia no Paraibano

Apenas um recreativo, marcado para a manhã desta sexta-feira (06), separa os jogadores do Treze da estreia no Campeonato Paraibano 2017, única competição oficial da equipe no ano e meio pelo qual o clube pode construir um calendário completo para a próxima temporada.

O adversário é o Atlético de Cajazeiras e o jogo está agendado para as 16h de amanhã, no Amigão.

Leia a matéria completa aqui.

Da Redação