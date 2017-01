Treze derrota o Paraíba e segue na zona de classificação do Paraibano

foto: Bruno Rafael/Paraibaonline

Com grande atuação de Marcelinho Paraíba, o Treze venceu o Paraíba por 2 a 1, neste domingo, em pleno Estádio Perpertão, em Cajazeiras, pela sexta rodada do Paraibano 2017.

O meia marcou um dos gols, cobrando falta, e ainda deu passe para Júlio Barbosa anotar outro tento. O time sertanejo descontou com Renatinho.

Com o triunfo, o Galo segue firme no G-4, agora na terceira colocação, com 11 pontos ganhos. O Paraíba, ocopa a vice-lanterna, com três pontos conquistados.

Veja matéria completa AQUI