Treze aproveita pausa no Paraibano, acerta com volante e busca um camisa 9

Por conta das datas da Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Treze terá bastante tempo até o próximo jogo do Campeonato Paraibano. E a diretoria quer aproveitar essa pausa para reforçar a equipe pensando no restante da competição.

Para tanto, o Galo vai apresentar na tarde desta sexta-feira (03) a sua mais nova contratação: o volante Andrey, de 19 anos, que vem da equipe sub-20 do Vitória.

Foto: Divulgação

Sobre outras contratações, a pretensão da diretoria do Galo é buscar no mercado e apresentar nos próximos dias um lateral esquerdo e um centroavante.

