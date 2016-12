Três suspeitos são flagrados com drogas em ônibus de Santa Rita

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, nessa segunda-feira (26), durante abordagem a um ônibus, no bairro de Tibiri, em Santa Rita.

O trio foi flagrado com 19 papelotes de maconha, celulares e dinheiro.

Os três são do bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, e não revelaram o que faziam em Santa Rita.

Foto: Secom/PB

A abordagem foi realizada pelos policiais da Força Tática do 7º Batalhão, dentro do plano de ações preventivas para este fim de ano, em um dos pontos do bairro de Tibiri.

Os suspeitos, dois deles de 20 e um de 17 anos, foram levados para a 14ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

Em Campina Grande, dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram detidos depois de assaltar um ônibus da linha 077, no bairro Três Irmãs, nessa segunda-feira (26).

Eles foram levados para a Central de Polícia Civil.

