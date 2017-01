Treinamento sobre atualização no sistema de acesso ao IPVA é realizado pelo Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) realiza nesta terça-feira (3), na sede do órgão em João Pessoa, um treinamento de adequação ao Sistema Codata, referente às modificações no fornecimento de informações sobre o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A partir deste mês, os boletos para pagamentos do licenciamento de veículos e do IPVA não serão mais enviados para os domicílios dos proprietários.

A emissão será efetuada por meio de acesso disponibilizado nos portais www.detran.pb.gov.br e www.receita.pb.gov.br, ou poderá ser impresso na sede e postos do Detran-PB, bem como em uma repartição fiscal da SER. Os pagamentos devem ser efetuados nas agências do Banco do Brasil ou seus associados.

O Detran-PB passa a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações, que antes eram acessadas dentro do próprio sistema do órgão, passarão a ser acessadas por meio da Secretaria de Estado da Receita.

Segundo João Eduardo de Melo, chefe da Divisão de Processamento de Dados do Detran-PB, esse novo acesso traz mais segurança e eficiência para o serviço.

O treinamento desta terça-feira é voltado para os atendentes do Pólo de João Pessoa, que agrega, além da sede, funcionários dos municípios de Alhandra, Araçagi, Bananeiras, Bayeux, Belém, Cabedelo, Guarabira, Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Mamanguabe, Mataraca, Pedras de Fogo, Rio Tinto, Santa Rita, Sapé e Solânea. No total, 134 atendentes passarão pelo treinamento, que será divido em dois turnos.

O objetivo do treinamento, como explica João Eduardo, é preparar os atendentes de todo o Estado, para que a transição ao novo sistema de acesso ao IPVA seja feita de modo que preserve a qualidade no atendimento ao usuário.

Márcio Maribondo e Marcos Nóbrega, técnicos da Secretaria de Estado da Receita, estão acompanhando o treinamento para sanar dúvidas e colaborar com o processo de transição.

Na próxima segunda-feira (9), o atendimento na área de registro de veículos do Detran já estará em funcionamento com as novas alterações.

O treinamento sobre Atualização do sistema Codata em virtude das modificações do IPVA também ocorrerá em Campina Grande e em Patos, nesta quarta-feira (4), e quinta-feira (5), respectivamente.

Da Redação