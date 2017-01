TRE-PB realiza reunião para definição da biometria 2017/2018

Foto: Ascom

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, acompanhada do Vice-presidente e Corregedor, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, reuniu em seu gabinete na tarde desta segunda-feira (16), representantes dos setores que estarão diretamente envolvidos no processo de cadastramento biométrico previsto no Provimento nº16-CGE, de 06 de Dezembro de 2016 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que torna pública a relação de localidades a serem submetidas à revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos, pertinentes ao Programa de Identificação Biométrica 2017-2018.

A reunião contou com a apresentação do secretário de Tecnologia da Informação, George Bezerra Cavalcanti Leite, que expôs as principais demandas para a execução da biometria, prezando o menor custo por eleitor na fase do recadastramento biométrico.

Na reunião, foram enfatizados como principais fatores para o sucesso do cadastramento de eleitores com coleta de dados biométricos os equipamentos, recursos humanos e divulgação.

Na Paraíba já passaram pelo cadastramento biométrico 121 municípios envolvendo 41 Zonas Eleitorais do Estado.

Estima-se que o número de atendimentos atinja mais de um milhão eleitores, num aparato que deve envolver aproximadamente 500 pessoas diretamente, utilizando-se 274 kits biométricos. Esta quinta e última etapa do recadastramento de eleitores com biometria abrangerá 102 municípios, sendo eles: Água Branca, Alagoa Grande, Alagoinha, Alhandra, Arara, Araruna, Areia, Aroeiras, Baía da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Caldas Brandão, Carrapateira, Casserengue, Catolé do Rocha, Conceição, Condado, Conde, Coremas, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Damião, Duas Estradas, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Gurinhém, Ibiara, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Jericó, Joca Claudino, Juarez Távora, Juripiranga, Juru, Malta, Manaíra, Marcação, Mari, Mato Grosso, Mogeiro, Monte Horebe, Mulungu, Natuba, Nova Floresta, Nova Palmeira, Ouro Velho, Pedra Lavrada, Picuí, Pilar, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Prata, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Riachão, Riachão do Bacamarte, Riachão do Poço, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Inês, Santana de Mangueira, São Bento, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Brejo do Cruz, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu, Sapé, Serra Redonda, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, Solânea, Sossêgo, Tacima, Tavares, Triunfo, Uiraúna, Umbuzeiro e Vista Serrana, no período de 2017 a 2018, envolvendo as seguintes Zonas Eleitorais: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 18ª, 20ª, 24ª, 25ª, 34ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª 40ª, 41ª, 42ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 59ª, 68ª, 69ª, 73ª, 74ª e 75ª, com prazo previsto para conclusão em março de 2018.