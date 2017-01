Trauma informa que agente do Detran que foi atropelado caminha para morte encefálica

Em boletim divulgado no começo da tarde deste domingo, o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, informou que o paciente Diogo Nascimento de Souza, vítima de atropelamento, “encontra-se em estado neurológico gravíssimo”.

– Na manhã deste domingo (22), foram realizados novos exames e aberto o protocolo de Morte Encefálica (ME). A instituição vai realizar novos exames para definição do quadro – acrescenta o texto, assinado pela diretora geral, Sabrina Bernardes.

Diogo, agente do Detran, foi atropelado na madrugada deste sábado pelo jovem Rodolfo Carlos, que avançou o carro que conduzia ao ser instado a parar o veículo numa blitz da Operação Lei Seca, no bairro do Bessa.

*com informações da ascom/secom