Transposição: Ricardo Barbosa destaca cobrança de celeridade nas obras do Eixo Norte

O deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) comentou sobre as obras da transposição do rio São Francisco e disse que num futuro próximo as obras possam favorecer um terceiro eixo, em direção ao Vale do Piancó.

– Estaremos entregando um documento, vamos pedir ao ministro celeridade nas obras do Eixo Norte – afirmou.

Foto: Paraibaonline

Ricardo ressaltou a importância da gestão do ex-ministro Fernando Catão e disse que foi em seu mandato que as decisões foram efetivas no andamento da transposição.

– Com expectativa muito alvissareira de que enfim, depois de um longo tempo, as águas da transposição possam chegar à Paraíba. Na gestão de Catão foi que deu-se o passo decisivo, no governo Fernando Henrique, para que a obra fosse tocada efetivamente – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

