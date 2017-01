Tovar espera consenso em torno da escolha do novo líder da oposição na ALPB

O deputado Tovar Correia Lima (PSDB) é um forte concorrente à sucessão do cargo de líder da bancada de oposição ao governo de Ricardo Coutinho (PSB) na Assembleia Legislativa, hoje, ocupado pelo deputado Renato Gadelha (PSC).

Contudo o deputado disse que não se pode dizer que seu nome é prego batido, ponta virada dentro do grupo, pois há nomes como o da deputada Daniella Ribeiro (PP), Camila Toscano (PSDB) ou de Bruno Cunha Lima (PSDB), para liderar o grupo. Porém, espera que haja consenso em torno da escolha do novo líder para dar continuidade aos trabalhos de Gadelha.

“Eu deixei meu nome à disposição porque fui procurado por alguns deputados e havia manifestado a minha vontade ao nosso líder Renato Gadelha em sucedê-lo, mas acredito que faremos uma reunião na próxima semana para que possamos entrar em entendimento”, disse.

Segundo ele, a bancada de oposição apesar de ser menor é muito aguerrida, concentrada e unida e nunca teve nenhuma discussão em relação às ações do líder Renato Gadelha, que foi uma escolha por unanimidade.

“Acredito que faremos da mesma forma essa escolha para que a gente possa começar esse ano de 2017, com uma nova jornada de ações com a mesma união e o mesmo discernimento do deputado Renato Gadelha, que fez um belíssimo trabalho quando obtivemos vitórias política dentro do Plenário”, destacou.