Torcedores organizam abaixo-assinado contra venda do estádio do Treze

Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado (31), a partir das 9h30, torcedores alvinegros e desportistas da cidade estarão no popular “Calçadão” da Cardoso Vieira, no Centro de Campina Grande, organizando um abaixo-assinado que protesta contra a possível venda do estádio Presidente Vergas (PV), de propriedade do Treze, situado no bairro de São José.

A possibilidade de venda tem sido ventilada devido ao clube estar enfrentando dificuldades financeiras.

Colunistas do PARAIBAONLINE, Arimatéa Souza e Roberto Hugo abordaram o tema recentemente.

O professor Luciano Mendonça, um dos manifestantes, afirmou que o abaixo-assinado será entregue diretamente à diretoria do Galo, na tentativa de preservar a história do clube.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação