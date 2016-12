“Todas as indústrias da Paraíba foram ampliadas no ano de 2016”, diz Buega

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Buega Gadelha, comentou sobre a evolução e diminuição de vendas na indústria paraibana e destacou que os setores que mais declararam benefícios foram o têxtil e o calçadista.

Ele explicou que a arrecadação das médias e grandes empresas caiu no mês de outubro, tendo um pequeno crescimento no mês de novembro deste ano.

– O setor têxtil saiu bem, foi ampliado no nosso Estado e chegou a exportar até produtos acabados para a China. É um setor extremamente competitivo. Todas as indústrias do estado da Paraíba foram ampliadas no ano de 2016 numa demonstração clara de que eles estão confiantes – colocou.

Buega também declarou que o setor que fornece para a construção civil também sofreu uma queda, já que a área abrange mais segmentos.

Ele ressaltou que a história de que o país estava quebrado não passa de uma farsa, afirmando que o Brasil possui muito dinheiro no Tesouro Nacional.

– No Brasil sobra dinheiro por todos os cantos. O Brasil tem uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares. O Tesouro Nacional do Brasil tem 600 bilhões no BNDS – explicou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação