Tibério Limeira atesta ganhos de aliados para o PSB

Foto: Paraibaonline

O vereador Tíbério Limeira (PSB) negou que esteja havendo desembarque de aliados do governador Ricardo Coutinho já que este é o último ano de governo do socialista, a exemplo dos Democratas.

Ele afirmou que a aliança que reelegeu o governador está cada vez mais forte e ganhou mais dois aliados: o PTB do ex- senador Wilson Santiago e o PR do deputado federal Wellington Roberto.

”Nós estamos ganhando aliados e não perdendo e eles estão dando demonstrações públicas de seguir o mesmo projeto do governador apresentado para 2018. Eu creio que essa história de debandada é coisa dos adversários para tentar enfraquecer esse projeto, essa composição forte construída por Ricardo Coutinho”, destacou.

Para Limeira, Ricardo Coutinho é uma grande liderança de até nível nacional e em termos de alianças partidárias o PSB chegará bem posicionado para a sucessão estadual.

Indagado se as derrotas do PSB sofridas nas maiores cidades do Estado nas eleições municipais não teriam deixado o PSB fragilizado, a exemplo de João Pessoa onde o candidato adversário ganhou em primeiro turno, o vereador respondeu que o partido tirou como lição não deixar para definir candidatos de última hora e espera já antes do final do ano apresentar o candidato para governo apoiado pelo PSB.

“Não podemos entrar 2018 sem ter um nome definido. Essa lição ficou clara com a nossa mudança de candidatos a prefeito”, explicou.

Segundo ele, o PSB também terá que voltar a fazer mais trabalho de base e de núcleos do partido, vamos apostar no legado deixado pelos PSB tanto em João Pessoa quanto em todo o Estado. “Vamos ter que mostrar os valores que tem o projeto do PSB, o que nós conseguimos realizar e o potencial que nós temos para o futuro de governar o Estado e fazer as transformações necessárias”, avaliou.