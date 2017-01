Tesoureiro do PMDB pede que Lira leve à Executiva votação sobre apoio ou não ao PSB

O ex-presidente estadual do PMDB e atual Tesoureiro do partido na Paraíba, Antônio de Sousa se disse indignado com as críticas que o senador Raimundo Lira tem feito dentro da cúpula partidária, que se encontra dividida sobre o apoio ao governador Ricardo Coutinho (PSB).

Ele informou que na próxima sexta-feira (20), a pedido do presidente estadual da legenda, senador José Maranhão, está convocando a Executiva do PMDB para uma reunião. Em pauta estão a programação do partido para 2017 e as pendências internas.

Para acabar com as querelas internas do partido, Antônio de Sousa, fiel escudeiro de Zé Maranhão, sugeriu que o senador Raimundo Lira levasse para a Executiva uma votação sobre o apoio ou não ao PSB.

“Eu sempre respeitei o senador Raimundo Lira, mas ele poderia perfeitamente trazer essa sugestão e pedir a votação desse apoio ao grupo do governador”, disse.

Ele lembrou ainda que o PMDB em três ocasiões não se deu bem no apoio ao governador Ricardo Coutinho que faz muito bem o papel dele.

“Ricardo tem o partido nas mãos e quer fortalecer o partido dele e tenta desestabilizar o PMDB, mas o pior disso tudo é Lira se servir para este desiderato do governador”, destacou.

Segundo Sousa, o senador Lira sabe que não há como conviver com o grupo do governador Ricardo Coutinho e que não há possibilidade de uma aliança do PMDB e o PSB nas eleições de 2018.

Disse ainda que Maranhão tem tido uma conduta exemplar dentro do PMDB e que o partido só está do jeito que está por conta do pulso forte, do compromisso partidário, do respeito ao filiado e aos diretorianos por conta do presidente.

“O PMDB é o maior partido e tem diretoria nos 223 municípios com mais de 60 mil filiados. Nenhum outro partido tem essa grandeza e nós não podemos ficar restrito a essas querelas. Lira tem ferido o brio dos membros partidários e não pode passar por cima do Estatuto da legenda”, avaliou.

Da Redação de João Pessoa