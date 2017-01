Tesoureiro do PMDB diz que filiados não podem apoiar candidatura de outro partido

O ex-presidente estadual e atual tesoureiro do PMDB, Antônio Sousa, declarou na manhã desta quarta-feira (18), durante entrevista, que filiados da legenda não podem apoiar candidatura de outro partido enquanto o PMDB tiver potencial para lançar candidatura própria.

– Filiados do PMDB não podem, de jeito nenhum, dizer que vão apoiar outro partido quando temos entre nós diversos candidatos que podem ser lançados para vários cargos – afirmou o dirigente.

A declaração foi dita num momento em que o senador Raimundo Lira e um grupo do PMDB tentam levar a legenda a apoiar o PSB em 2018.

Segundo informações de Sousa, o próprio Lira teria potencial para ser o candidato. Sobre nomes para a disputa, ele descartou o nome do atual presidente da legenda, José Maranhão, que pretenderia ficar no cargo de senador até o final do mandato.

O dirigente também mandou um recado para Lira:

– Ninguém é obrigado a se filiar e a se manter filiado num partido quando não se sente mais confortável na legenda e defende uma candidatura externa – finalizou.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.