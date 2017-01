Tesoureiro do PMDB diz que dissidentes do partido devem procurar outro lugar

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta segunda-feira, 16, o tesoureiro estadual do PMDB, Antônio Souza, comentou sobre a situação da legenda, que enfrenta uma divisão entre os militantes.

O “racha” no partido aconteceu já nas eleições de 2016, após a direção estadual unir-se, em João Pessoa, ao PSDB e PSD, o que causou revolta em algumas militantes, que se sentiram prejudicados com as decisões da executiva.

O fato é que algumas lideranças, como o senador Raimundo Lira, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo, o deputado estadual Raniery Paulino, entre outros, formaram um grupo dentro do partido que vão de contra as decisões da executiva estadual do PMDB, que tem como presidente o senador José Maranhão, e mantiveram o apoio ao governador Ricardo Coutinho, que foi firmado nas eleições de 2014.

Em relação ao fato, Antônio Souza afirmou que sempre existiram militantes com opiniões diferentes na legenda e que, mesmo assim, o partido sempre buscou a unidade.

Indagado sobre as intenções do senador Raimundo Lira em querer destituir José Maranhão do cargo de presidente do PMDB, Antônio ponderou que não existe uma pessoa melhor para conduzir a legenda do que Maranhão e que tudo deverá voltar ao normal após a reunião do partido, que acontecerá nesta sexta-feira, 20.

– Pode até ser essa intenção (referindo-se a Lira), mas não existe uma pessoa da estirpe do senador José Maranhão. Ele é o numero um, só tem ele. Acredito que na reunião da executiva, na sexta-feira, tudo voltará ao normal. Cada um que tiver suas preferências pode colocá-las na reunião. Vamos mostrar àqueles que hoje que querem manter o apoio ao governador que a aliança não foi frutífera. O partido foi abandonado e só serviu para capitanear votos para Ricardo. O governador, assim que terminou a eleição, procurou isolar o PMDB e crescer o PSB. Mas, com o PMDB ninguém faz isso não – pontuou.

Antônio também ponderou que os insatisfeitos com o PMDB devem procurar outros caminhos.

– Aqueles que não se sentirem bem dentro do partido, que procurem um lugar em que se sintam bem. Temos quadros para disputar as eleições 2018. O próprio Raimundo Lira pode ser candidato à reeleição e o PMDB vai apoiá-lo. O PMDB, no primeiro momento, tem sim candidatura própria e o senador Lira pode pleitear o cargo de governador ou senador. Mas, não podemos permitir a cizânia dentro do partido por um grupo – externou.

Da Redação