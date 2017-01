Tesoureiro do PMDB acusa Raimundo Lira de forçar isolamento de Maranhão no partido

Em entrevista nessa terça-feira (17), o ex-presidente estadual do PMDB e atual Tesoureiro do partido na Paraíba, Antônio de Souza, acusou o senador Raimundo Lira de armar uma ação para promover o isolamento do atual presidente da legenda, senador José Maranhão.

Raimundo Lira, que é favorável a aliança do PMDB com o PSB do governador Ricardo Coutinho, tem promovido reuniões com lideranças do partido, fato que está provocando um racha interno.

Antônio classificou a tentativa de isolamento de Maranhão como uma blasfêmia de Lira que, para ele, não tem moral para tentar tomar o comando do partido, já que morava fora do país e não tem conhecimento das demandas da Paraíba.

Souza explicou ainda que Raimundo tem tirado fotos com deputados e pedido para a assessoria divulgar como sendo apoio para suas ações.

– Raimundo Lira chamou Ricardo Marcelo na sua residência, pediu pra tirar foto e pede para a assessoria dizer que o deputado está apoiando ele e assim forçar o isolamento do senador. Uma pessoa que abre a boca para blasfemar contra o senador Zé Maranhão não tem moral. Maranhão não é isolado, ele é ovacionado por todos. Eu quero que ele (Lira) diga isso na plenária do partido, sexta-feira – desabafou.

.As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.