Temer viaja a São Paulo para prestar solidariedade a Lula

O presidente Michel Temer viajou esta noite para São Paulo para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Palácio do Planalto, Temer irá prestar solidariedade à família pela ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, que teve morte cerebral confirmada hoje (2).

A previsão é que Temer retorne a Brasília ainda hoje. Mais cedo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso visitou Lula no Hospital Sírio-Libanês, onde dona Marisa está internada.

A ausência de fluxo cerebral em Marisa Letícia foi confirmada hoje pelo Hospital Sírio-Libanês após um exame doppler transcraniano. A ex-primeira-dama está internada desde o dia 24 de janeiro, depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Esta manhã, por meio do Facebook, Lula agradeceu as manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo dos dias de internação de Marisa e informou que a família autorizou os procedimentos preparativos para a doação de órgãos.