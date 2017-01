Temer irá ao velório de Teori em Porto Alegre

O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Michel Temer vai comparecer ao velório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, que morreu nesta quinta-feira (19) em um acidente aéreo.

Após se encontrar pela manhã com integrantes do núcleo jurídico do governo e com a ex-presidente do STF, Ellen Gracie, Temer embarcou para São Paulo, onde passará a noite de hoje.

De acordo com o Palácio do Planalto, ele embarca na manhã deste sábado (21) para Porto Alegre, onde ocorrerão as cerimônias fúnebres do magistrado. A previsão é de que o presidente participe do velório por volta das 13h.

Ministro do Supremo desde 2012, Teori Zavascki morreu aos 68 anos após a queda do avião em que ele viajava na tarde de ontem no mar de Paraty (RJ).