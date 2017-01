Temer declara que a Transposição é o maior símbolo do Ministério da Integração

O presidente Michel Temer e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, acionaram nessa segunda-feira(30) a terceira estação de bombeamento (EBV-3) do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Floresta, Pernambuco.

Em seu discurso, Temer falou que ao visualizar as águas percorrendo as áreas do Nordeste tem a convicção de que a região se desenvolverá ao longo do tempo porque outras obras serão realizadas para complementar a Transposição do Rio São Francisco.

Ele também anunciou quando serão inaugurados os Eixo Leste e Norte.

– O Eixo Leste, sem dúvida, vamos inaugurar talvez no mês de março. O Eixo Norte, ainda neste ano, vamos inaugurar– garantiu.

O presidente da República também destacou que o símbolo maior do Ministério da Integração Nacional é a Transposição das águas do Rio São Francisco pelo fato de integrar várias regiões do Nordeste brasileiro.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.