Técnicos da Shell realizam inspeção no posto de abastecimento Aeroporto de Campina

O Posto de Abastecimento de Aeronaves – PAA do Aeroporto de Campina Grande recebeu a visita de técnicos da Shell nesta quinta-feira (12/01).

Os técnicos são de Recife, da empresa Raízen, empresa licenciada para distribuição de combustíveis de aviação da Shell em aeroportos no Brasil.

Com isso mais uma etapa para bandeiramento no PAA do Aeroporto de Campina Grande é concluída.

O atual dono irá transferir a operação do PAA para a Raízen/Shell, tornando assim possível, que companhias aéreas de passageiros possam fazer abastecimento no aeroporto. As companhias aéreas que operam atualmente no Aeroporto de Campina Grande são Azul e Gol.

A Raízen/Shell havia solicitado diversas adequações no PAA, visando a transferência completa das operações.

O técnico de abastecimento do PAA, Tiago Silva, confirmou que os técnicos da Raízen/Shell inspecionaram in loco toda a estrutura e aprovaram as adequações técnicas realizadas. Um relatório será entregue a empresa no Recife, confirmando a qualidade dos serviços feitos.

Alguns novos equipamentos deverão chegar em breve, por solicitação da Raízen/Shell, mas são de rápida instalação.

Agora, fica nas mãos da Raízen/Shell a definição de toda a logística necessária para comandar as operações do PAA no Aeroporto de Campina Grande e iniciar o abastecimento das aeronaves da Azul e Gol.

A Infraero esteve presente, acompanhando a inspeção.

Texto: Jarbas Moreira, do Aeroporto de João Pessoa

Da Redação com Ascom