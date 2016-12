Teatro Paulo Pontes tem show beneficente de Chico César

Com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o Instituto Cultural Casa do Béradêro realiza, na terça-feira (10), no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, uma apresentação cultural da orquestra Gente que Encanta com participação de Chico César.

O evento vai começar às 21h e os ingressos vão custar R$ 30 (estudante) e R$ 60 (inteira), integralmente revertidos para o funcionamento da escola.

É possível adquirir a entrada pelo site https://www.sympla.com.br/ chico-cesar–orquestra-gente- que-encanta__107306.

É no universo de formação cultural que a Casa do Béradêro, sediada em Catolé do Rocha, Sertão paraibano, proporciona aos jovens atividades de profissionalização na música, além de outras expressões artísticas que priorizam participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além do cantor e compositor Chico César, a orquestra formada por 22 crianças apresentará repertório que incorpora o erudito e o regional.

Sem aporte financeiro de investidores ou grandes empresas, a instituição inova ao criar novas metodologias de organização porém, vem passando por dificuldades financeiras e, agora, realiza uma campanha para arrecadar fundos e assim garantir as atividades.

O grupo encontrou no financiamento colaborativo perspectivas para continuar as atividades criando uma campanha, no qual, doações podem ser feitas através do site www.kickante.com.br/beradero.

O projeto criado pelo cantor, em parceria com sua primeira professora de música, a freira Iracy Barboza, conta com cursos profissionalizantes.

Entre as principais ações desenvolvidas estão a utilização de um estúdio para gravações e ensaios, conservação da luteria e formação de operação técnica de áudio, únicos no Sertão paraibano.

Para continuar com esses resultados, a Casa do Béradêro é uma associação não governamental sem fins lucrativos, desde 2001. Outras informações podem ser obtidas pelo site http://www.casadoberadero.org. br/.

SERVIÇO

CHICO CÉSAR E ORQUESTRA GENTE QUE ENCANTA – Participação de Super Som Mirim e Grupo Ferradura

Dia: 10 de Janeiro de 2017

Local: Teatro Paulo Pontes (Espaço Cultural) – João Pessoa/PB

Horário: 21h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Compra antecipada:

https://www.sympla.com.br/ chico-cesar–orquestra-gente- que-encanta__107306

Da Redação com Secom/PB