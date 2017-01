Teatro Facisa tem programação intensa para o primeiro semestre, em CG

Uma programação intensa e variada vai agitar o Teatro Facisa neste primeiro semestre. Pelo menos quatro grandes atrações já são presenças confirmadas na casa, considerada uma das melhores estruturas de espetáculos do Nordeste.

Quem abre a seara cultural no dia 24 de março é a atriz Elizabeth Savalla. Consagrada por papéis memoráveis na TV e no teatro, ela apresentará sua prestigiada peça A.M.A.D.A.S – Associação de Mulheres que Acordam Despencadas.

Através de um humor satírico e contagiante, a comédia coloca em discussão algumas das questões mais importantes sobre a condição da mulher moderna que atingiu a meia idade. Sucesso de público por onde passa, A.M.A.D.A.S também deve lotar a plateia do Teatro Facisa.

A agenda continua no dia 31 com um verdadeiro presente para a cidade. Oswaldo Montenegro canta “Nossas Histórias”, um show em que o cantor toca suas músicas mais conhecidas, comemorando quarenta anos de parceria com a flautista Madalena Salles.

Não faltarão os clássicos “Bandolins”, “Lua e flor”, “Metade”, “Estrada nova”, “A lista”, “Intuição”, “Léo e Bia”, “Estrelas”, entre tantos sucessos.

Em maio, a grande atração é o Padre Fábio de Melo, que volta à Campina Grande no dia 09 apresentando o show “O sagrado dos dias”, garantia de lotação esgotada no Teatro.

O Padre Fábio de Melo é reverenciado pelo magnetismo no palco, atraindo não somente católicos, mas admiradores do seu talento como cantor.

Já no dia 12, o Teatro Facisa receberá o respeitado cantor e pianista português Mário Moita, responsável pela recuperação da tradição do fado ao piano e único pianista fadista do mundo.

Mário Moita é considerado um importante divulgador da cultura musical de Portugal, seus CDs estão em mais de 65 países e o cantor esteve em turnê em mais de 30. No Brasil, passou por 15 estados.

Nos próximos dias o Teatro divulgará os horários, valores e formas de aquisição de ingressos para cada atração.