TCE-PB vai analisar 20 prestações de contas na última sessão do biênio

O Tribunal de Contas da Paraíba vai realizar, nesta quarta-feira (1º de fevereiro), a última sessão plenária do biênio 2016/2017, ocasião na qual examinará cerca de 20 processos oriundos de cinco Prefeituras, seis Câmaras Municipais e entes de administração direta e indireta do Estado.

Há em meio a eles, prestações de contas, recursos e denúncias atinentes, caso a caso, às Prefeituras de Cachoeira dos Índios, Tenório e Pedras de Fogo e, ainda às Câmaras de Vereadores de Esperança, Bananeiras, Cacimba de Dentro, Logradouro, Tacima e Pirpirituba.

O TCE verificará, também, na ocasião, contas avindas da Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, além de um recurso da Secretaria de Estado da Saúde e um embargo de declaração referente à Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer.

As sessões plenárias do TCE ocorrem, ordinariamente, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso público permitido e transmissões ao vivo pela internet. A desta quarta-feira será a última do período de gestão do presidente Arthur Cunha Lima, a encerrar-se na próxima sexta-feira.