TCE-PB notifica prefeito sobre esgotos no mar e portal da transparência

Na abertura da primeira sessão plenária de 2017, do Tribunal de Contas da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz informou, na manhã desta quarta-feira (25), que notificou o prefeito Luciano Cartaxo, para que este dê conta de iniciativas necessárias à contenção de despejos de esgotos na orla marítima de João Pessoa.

“O primeiro despejo ocorre em frente ao Bar do Cuscuz e, o outro, diante do Hotel Verde Green”, observou o conselheiro ao ressaltar o fato de que o problema traz prejuízos ambientais e, não menos, à saúde pública.

O conselheiro Fernando Catão, que também comentou o assunto, recomendou a notificação, ainda, da direção da Companhia de Águas e Esgoto do Estado.

“Há um jogo de empurra entre a Prefeitura e a Cagepa em torno desse problema resultante, ao que se sabe, do lançamento clandestino de dejetos em galerias pluviais”, disse.

Outra notificação do conselheiro Nominando Diniz ao prefeito Luciano Cartaxo decorreu da desatualização dos gastos com publicidade no Portal de Transparência da Prefeitura.

“A última atualização, pelo que pude observar, data de 17 de janeiro de 2014. É preciso que essas despesas sejam rapidamente atualizadas”, acentuou.