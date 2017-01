TCE-PB lança programa de sustentabilidade na próxima semana

O Tribunal de Contas da Paraíba lançará na próxima segunda-feira (30) seu programa de sustentabilidade, anunciou o presidente da Corte, conselheiro Arthur Cunha Lima, na sessão plenária desta quarta-feira (25).

Denominado ‘TODOS POR UM’, vai agrupar ações de boas práticas de gestão que promovem o equilíbrio ambiental e a economia sustentável, desenvolvidas desde 2015.

Além, ainda, de desencadear novas iniciativas para contenção de gastos, proteção da natureza e de defesa da cidadania.

O lançamento será marcado por uma série de atividades que inclui apresentação do Coral do TCE, exibição de vídeo sobre a usina fotovoltaica em operação no tribunal, apresentação do Índice Ambiental dos Municípios do Estado da Paraíba, a cargo do auditor de contas públicas Flávio Gondin, e palestra com o auditor de contas Pedro Coelho sobre a experiência sustentável do Tribunal de Contas de Pernambuco.

“O programa simboliza nossa contribuição para melhorar não apenas nosso ambiente de trabalho, a qualidade de vida dos nossos servidores, mas tem valor principalmente por seu efeito pedagógico de estimular a consciência e o envolvimento das pessoas com práticas e causas ambientais. Esta motivação e compromisso ajudam a tornar sustentáveis a nossa cidade, o estado, o país, o planeta”, observou o conselheiro presidente.

Usina fotovoltaica – Entre as ações sustentáveis desenvolvidas no biênio 2015/2016 pelo Tribunal, destaca-se a usina fotovoltaica com de 352 painéis solares que vem gerando, desde o segundo semestre do ano passado, considerável economia de gasto com energia.

Lâmpadas de LED – O TCE também efetuou a troca de 1.400 lâmpadas comuns por luminárias LEDs, trocou modelos antigos de torneiras por outras com sensor/temporizador para evitar desperdício, e instalou secadores de mãos nos banheiros.

Água de chuva e reuso – Além disso, adotou o reuso de água, com a ampliação da capacidade de captação de água de chuva hoje disposta em três reservatórios capazes de acumular, juntos, 36 metros cúbicos de águas pluviais utilizadas para limpeza de ambientes, higienização dos sanitários e, ainda, nos cuidados de jardinagem.

Copos biodegradáveis – No ato de lançamento do programa, os servidores receberão um copo em material biodegradável, sacola e um ‘mouse pad’ , componentes de um kit de ação pedagógica para estimular mudança de hábitos e atitudes de preservação ambiental.

A idéia é que todos os funcionários do tribunal façam uso dos copos biodegradáveis para tornar possível abolir, em definitivo, o uso de copos descartáveis. A medida reduzirá custos e minimizará danos que este tipo de produto causa ao meio ambiente.

Além dos servidores, conselheiros, auditores e procuradores, estão e convidados também para o lançamento representantes de instituições e entidades parceiras do TCE nas ações de sustentabilidade, a exemplo da faculdade Iesp e do SEBRAE.