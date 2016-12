TCE-PB doa computadores ao Laureano e à APAE de João Pessoa

fotos: ascom

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba doou 23 computadores, nesta quarta-feira (28), a duas instituições beneficentes de João Pessoa. Foram 12 computadores entregues ao Hospital Napoleão Laureano e 11 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

No Hospital Laureano, a entrega foi feita ao representante do hospital, o diretor geral Ivo Sérgio Borges da Fonseca, pelo presidente do TCE-PB, conselheiro Arthur Cunha Lima.

“São equipamentos que, embora não tenham mais uso no Tribunal de Contas, serão de grande utilidade a entidades reconhecidas pelo importante trabalho que executam, servindo à comunidade paraibana com muito carinho, solidariedade e dedicação”, disse o conselheiro Arhur.

“Os aparelhos não têm mais utilidade no TCE, mas servirão perfeitamente às nossas necessidades, vão dá suporte ao nosso trabalho, especialmente no setor da pediatria”, destacou o diretor Ivo Sérgio Borges, logo após assinar o termo de cessão de uso, que tem por objeto a transferência gratuita e utilização exclusivamente no atendimento ao interesse público.

Arthur Cunha Lima lembrou que esta não foi a primeira doação ao Laureano. “O TCE tem sido parceiro do hospital que é referência em todo o Nordeste. No ano passado entregamos a maior doação já recebida pelo hospital como resultado de uma grande campanha dos servidores de uma instituição pública.

Foram entregues 17.639 fraldas descartáveis além de 1.200 litros de sabonete, arrecadados na ação solidária que fez parte da “1ª Gincana da Solidariedade”, promovida pelo Tribunal nas comemorações do Mês do Servidor e da Campanha Outubro Rosa” , observou.

Também estavam presentes na entrega das doações, os diretores do Laureano, Marcelo Araújo e Maria Tereza Lira Gama, o coordenador de Tecnologia da Informação, Ricardo Vieira, e a assessora da diretoria, Jardey Brito. Além deles, o diretor do Centro Cultural Ariano Suassuna do Tribunal, Flávio Sátiro Filho, e o chefe da Assessoria Técnica do TCE, Ed Wilson Fernandes.

Na oportunidade, Ed Wilson explicou que os 12 computadores doados “são equipamentos em perfeitas condições de uso, que apenas se tornaram obsoletos para o tipo específico de serviço nos diversos setores do Tribunal”.

Doações à APAE

Já na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a entrega das doações foi realizada pelo auditor de contas públicas Raimar Redoval de Melo, assessor técnico, que representou o conselheiro André Carlo Torres Pontes, vice-presidente do TCE-PB. Os equipamentos foram recebidos pelo presidente da APAE, Ivaldo Araújo, e pela diretora social da instituição, Rosália Maria Lins Araújo.

De acordo com Ivaldo Araújo, os computadores serão utilizados na reestruturação do laboratório de informática, a fim de proporcionar uma melhor qualificação das pessoas assistidas pela APAE, incentivando-as ao uso da tecnologia. Ele agradeceu aos conselheiros Arthur Cunha Lima e André Carlos Torres pelas doações.

A APAE de João Pessoa está localizada na Rua Waldemar de Mesquita Accioly, no bairro dos Bancários. Ela atende hoje 386 usuários.

O Movimento Apaeano foi criado por um grupo de pais, amigos e profissionais de Pessoas Portadoras de Deficiência no Rio de Janeiro, em 1955, onde foi fundada a primeira APAE. Hoje se constitui como o maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de João Pessoa foi fundada em 23 de março de 1957 pelo professor José Régis de Albuquerque. Trata-se de uma entidade filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos.

Seu trabalho consiste na busca permanente de proporcionar um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual tornando melhor as condições de vida, e principalmente assegurando o desenvolvimento de suas potencialidades e o direito de cidadão.

Da Redação com Ascom