TCE julga contas de prefeitura e quatro câmaras municipais

O Tribunal de Contas da Paraíba vai se reunir, nesta quarta-feira (8), sob a presidência do conselheiro André Carlo Torres Pontes, para o julgamento de processos relacionados, entre outros, às prestações de contas oriundas de uma prefeitura e quatro câmaras municipais.

Foto: Ascom

Na ocasião, também haverá o exame de contas anuais procedentes da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado e da Rádio Tabajara – Superintendência de Radiodifusão.

A mesma pauta contém recursos e embargos atinentes a ex-gestores de Sapé, Bayeux e Santa Rita.

As sessões do TCE ocorrem, ordinariamente, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pelo portal.tce.pb.gov.br e também pela TV TCE-PB (Canal no YouTube ).

