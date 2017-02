Tarifa de ônibus intermunicipal vai aumentar

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira trouxe uma publicação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) da Paraíba autorizando o reajuste de 6,67% nas tarifas das linhas de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Paraíba.

O aumento entra em vigor a partir deste domingo (5).

O reajuste foi aprovado com base no estudo apresentado pela Diretoria de Planejamento e Transportes (DRPT), no índice oficial de inflação nos últimos 12 meses e na solicitação das empresas que operam o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Paraíba.

Na região de Campina Grande os novos valores ficaram assim definidos:

Campina Grande para Queimadas R$ 4,15;

Campina Grande para Lagoa Seca R$ 2,75;

Campina Grande para Fagundes: R$ 5,05

Campina Grande para Serra Redonda: R$ 5,35

Campina Grande para Massaranduba: R$ 4,15

Campina Grande para Alagoa Nova: R$ 5,35