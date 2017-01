Tarifa de ônibus em Campina deve sofrer reajuste

O diretor da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Félix Neto, confirmou na manhã desta quarta-feira (11) que recebeu uma provocação do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano (Sitrans) para reajustar a passagem de ônibus no município. Atualmente a tarifa custa R$ 2,75.

Segundo Félix, o Sitrans, através de uma planilha de gastos encaminhada para a STTP, sugere a nova tarifa em torno de R$ 3,00.

O superintende explicou que nada está definido e que o valor deverá ser discutido com a população em reuniões.

– Recebemos a proposta com cautela e vamos analisar a planilha com o setor técnico da STTP e com a população em geral. As universidades serão convidadas para analisar a planilha também – declarou.

A data da reunião para discutir a nova tarifa ainda não está definida. O Sitrans justifica a necessidade de aumento devido ao encarecimento dos insumos para realização do serviço.

Após apreciação do Conselho Municipal de Transportes de Campina Grade (Comut), a tarifa deve ser sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

As informações foram veiculadas na rádio Correio FM.

Da Redação