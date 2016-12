Suspensão das obras da transposição não vai afetar a Paraíba, garante deputado

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) declarou nesta sexta-feira (23) que a suspensão das obras da transposição do rio São Francisco, no eixo Leste, não vai afetar o trecho que traz água para o Estado.

Segundo o parlamentar, após decisão do juiz Antônio Augusto Neto, de Olinda-PE, que acatou a argumentação do Ministério Público do Trabalho para suspender as obras, ele foi em busca de contatos para comentar sobre a decisão.

Foto: Paraibaonline

Em um dos seus diálogos, Rômulo procurou o próprio ministro da Integração, Helder Barbalho (PMDB), que teria lhe assegurado que a interrupção das obras não vai afetar o trecho de Monteiro, na Paraíba.

– Helder Barbalho me disse que o trecho de obras na Paraíba não vai parar. A decisão serve para Salgueiro, no Pernambuco, e não vai atrapalhar as obras em Monteiro – relatou.

Rômulo afirmou que não sabia explicar em termos técnicos como isso seria possível, mas que acredita na palavra do ministro.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, inclusive, já pretende ingressar com uma ação na Justiça para tentar derrubar a liminar do juiz.

– Vou ligar pro Mariz (procurador da PMCG) e dizer a notícia. Não há necessidade dessa ação, pois o próprio governo federal está tomando as providências para dar continuidade às obras – finalizou.

*As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.

Da Redação*