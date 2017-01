Suspeitos de tráfico de drogas e homicídios são presos em Cajazeiras

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba resultou na prisão de seis pessoas suspeitas da prática de homicídios e tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (19), em Cajazeiras.

A operação intitulada ‘Prelúdio’ contou com a participação de 40 policiais civis e teve como foco a repressão qualificada a esses tipos de crimes na região.

Das seis prisões, quatro foram decorrentes de mandados judiciais e as outras duas decorrentes de flagrante de porte ou posse de armas de fogo e munições.

Foram apreendidas munições de espingardas e revólveres, de diversos calibres, e também de uso restrito, além de drogas, maconha e crack, e objetos relacionados aos crimes cometidos pelos suspeitos.

A operação aconteceu em vários bairros e também na zona rural da cidade, com as prisões de Roberto Dantas da Silva, 40; José Arnaud, 65; Alisson Venceslau Rolim, 20; Francisca Amanda de Albuquerque Pereira, 22; Igor Pereira Neves, 20; Antônio Venceslau das Costa, 21, além da apreensão de um adolescente.

Segundo a Polícia, as investigações apontam Antônio e Alisson como executores do último homicídio ocorrido em Cajazeiras, no dia 24 de dezembro.

“Sendo um o executor e o outro responsável pelo transporte, feito com uma moto. Já Roberto e Amanda fazem parte de uma associação criminosa para o tráfico, da qual também fazem parte os executores do homicídio de Davi Fernandes, conhecido por Pica-pau”, afirmou o titular do Grupo Tático Especial (GTE) de Cajazeiras, delegado Miroslav Soares.

Para a operação, foram deslocados policiais civis das Delegacias Seccionais de Patos, Itaporanga e Catolé do Rocha.

“O nome da ação denota que este é o primeiro de muitos outros trabalhos de médio e grande porte que serão realizados no Sertão do Estado este ano, a fim de reprimir a prática de crimes contra a vida e a comercialização de entorpecentes nessa região”, frisou o delegado George Wellington, titular da 20ª Delegacia Seccional, que tem sede na cidade e abrange outros 14 municípios.